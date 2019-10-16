Цены на хлеб в Ташкенте выросли на 35%

CA-NEWS (UZ) - Цены на буханку хлеба в столице Узбекистана выросли с 15 октября.

Как сообщили местные СМИ, буханка хлеба в Ташкенте во вторник, 15 октября, продавалась по цене 1350-1500 сумов ($0,14-0,16). Ранее стоимость буханки в столице составляла 1100 сумов ($0,11).

14 октября Кабинет министров республики принял постановление «О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба», и этим документом было принято решение о либерализации цен на зерно и муку.

В последний раз цены на хлеб повышались в Узбекистане в сентябре 2018 года. До данного повышения хлеб продавался по 600–650 сумов ($0,06).