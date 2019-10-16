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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган

CA-NEWS (KZ) -  В рамках Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в Нур-Султане, председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Глава Сената поблагодарила собеседницу за участие в мероприятии, отметила важность изучения, диагностики и лечения онкологических заболеваний как в национальном, так и в мировом масштабе, передает пресс-служба Сената РК.

В свою очередь Эмине Эрдоган высоко оценила организацию саммита, предложила двустороннее сотрудничество в области здравоохранения.

«Казахстан и Турцию связывают не только дружественные и братские отношения, но и партнерские. Наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Поэтому уверена, что по итогам саммита мы и в области медицины укрепим сотрудничество и взаимовыгодную связь», - отметила первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

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