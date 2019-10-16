Казахстан одобрил поправки в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 16 октября, на пленарном заседании Мажилиса Казахстана (нижняя палата парламента) был одобрен ряд новых законопроектов. В их числе поправки в Соглашение Казахстана с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Принятие предлагаемых изменений позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай», что положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона, отмечает пресс-служба Мажилиса.

Предусматривается изменение статусов «двусторонний» на «многосторонний международный» пунктов пропуска Токмок-автодорожный, расположенный в Чуйском районе Чуйской области Кыргызстана, и Сартобе-автодорожный, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, а также Кен-Булун автодорожный, расположенный в Ысык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана, и Аухатты автодорожный, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.

Наряду с этим предполагается переименование пункта пропуска «Нововоскресеновка-автодорожный» на «Сыпатай батыр-автодорожный».