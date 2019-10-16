Первый заместитель премьер-министра Таджикистана провел ряд встреч в Китае

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид в городе Наньнин в рамках участия в седьмом Форуме сотрудничества Китай-Центральная Азия провел встречу с губернатором Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Чэн У, сообщает посольство Таджикистана в Китае.

В ходе встречи стороны отметили необходимость расширения межрегиональных связей, как одной из основных направлений всестороннего стратегического партнерства Таджикистана и Китая, передает Avesta.

Было подчеркнуто, что сегодня в Таджикистане создан благоприятный инвестиционный климат и имеется большой потенциал для взаимодействия деловых кругов в различных областях и в этой связи сторонам необходимо рассмотреть возможность налаживания сотрудничества в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм.

В этот же день в Пекине Давлатали Саид провел встречу с председателем Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund) Сие Дуо.

В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания сотрудничества с этим финановым институтом и его участия в реализации инвестиционных проектов в Таджикистане.

Стороны также обменялись мнениями по расширению связей в рамках “Пояса и пути”. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан одним из первых в мире поддержал данную инициативу и первым подписал с Китайской Народной Республикой три документа о сотрудничестве в рамках данной инициативы.