ООН: массовая казнь может быть квалифицирована как военное преступление

CA-NEWS (CA) - Из Сирии, где продолжается военная операция турецкой армии, поступают тревожные сообщения о внесудебных казнях, ухудшении гуманитарной ситуации и росте числа жертв среди мирного населения, передает служба новостей ООН.



Учреждения ООН будут доставлять помощь, «пока это не станет совершенно невозможным». Об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лэрке. «Наши сотрудники пока находятся в Камышлы [на границе с Турцией], но в некоторые районы, где идут активные боевые действия, уже не попасть, и нам приходится их объезжать», - добавил он.

Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эрве Верхусел сообщил, что на северо-восток Сирии уже направлена помощь, рассчитанная на 130 тысяч человек.

Растет число жертв среди мирного населения

Представитель Детского фонда ООН Марикси Меркадо заявил, что в результате боевых действий на турецко-сирийской границе уже погибли по меньшей мере четверо детей, еще девять – получили ранения. Семеро несовершеннолетних пострадали в Турции.

«Из того, что нам уже известно, самый кровавый инцидент унес жизнь по меньшей мере четверых мирных жителей, включая двух журналистов: турецкие силы обстреляли с воздуха колонну автомобилей», - заявил представитель Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл. По его словам, в Турции с начала эскалации конфликта погибли 18 человек, включая девятимесячного ребенка, которого настигла пуля курдского снайпера.

«Вызывающие тревогу» видеокадры

В интернете появились «вызывающие тревогу» видеокадры, на которых якобы изображена массовая казнь. По неподтвержденным данным, убийство совершают боевики, связанные с турецкой армией. «Мы получили сообщения из двух источников и два видеоролика, на которых боевики связанной с Турцией вооруженной группировки казнят несколько человек. Видео датировано 12 октября», - отметил Колвилл.

Оба видео, как сообщил представитель Управления по правам человека, получили широкое распространение в соцсетях. Сообщается также о казни известной курдской политической деятельницы Хеврин Халаф. В заявлении Управления говорится о том, что массовые казни являются серьезным нарушением прав человека и могут подпадать под определение военного преступления.

Международное сообщество должно вступиться за жителей Сирии

Специальные советники ООН - по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите - Адама Дьенг и Карен Смит, выступили с совместным заявлением по событиям в Сирии. Они выразили обеспокоенность по поводу поступающих из этой страны сообщений и призвали турецкие власти и все стороны конфликта выполнять свои обязательства по защите мирного населения.

Дьенг и Смит напомнили о недопустимости насильственного выселения людей из их жилищ, а также подчеркнули, что возвращение беженцев должно быть добровольным и только при условии обеспечения их безопасности.

Авторы заявления также призвали международное сообщество, и особенно Совет Безопасности, «приложить больше усилий для защиты мирных жителей Сирии». «Неспособность Совбеза достичь согласия и принять меры по защите гражданского населения нарушает принцип ответственности по защите, который обязались соблюдать все государства-члены ООН».