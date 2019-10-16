Почти половина монгольских аккаунтов в Facebook являются фейковыми

CA-NEWS (MNG) - Население Монголии составляет чуть более 3 миллионов человек, однако число пользователей мобильных телефонов в стране достигло 4,2 миллиона; два миллиона из них имеют учетные записи Facebook.

В настоящее время регуляторы объявили, что 40 процентов учетных записей Facebook являются подделками. Такая высокая цифра почти удваивает распространение «поддельных новостей».

Так называемый «зеленый кабель», служба прямой связи между Комиссией по регулированию в области связи (CRC) и самой компанией Facebook, была создана в марте на форуме «Социальные медиа и надлежащее использование» в 2019 году.

На форуме присутствовал Джордж Чен, глава общественной политики Гонконга, Тайваня и Монголии в Facebook.

Он отметил, что компания в основном ориентирована на политику конфиденциальности и безопасности. Он сказал, что компания будет также сотрудничать с монгольскими регуляторами в борьбе с фальшивыми новостями и в удалении фальшивых аккаунтов.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар посетил центральный офис компании “Facebook” в городе Менло Парк штат Калифорния по приглашению компании. Во время встречи Д.Цогтбаатар предложил развивать цифровую дипломатию и с помощью социальной сети пропагандировать Монголию. Стороны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе об проведении различных курсов.

На встрече присутствовали вице-президент компании отвечающий за программу по работе с общественностью Викториа Гранд, директор отвечающий за Гонконг, Тайвань и Монголию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джордж Чен, генеральный консул по вопросам юстиции региона Дамиан Иёо, страший менежер по вопросам связанный с политикой и правительствами Шарон Яо и другие лица.