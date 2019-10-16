Делегация Туркменистана полетела в Италию, чтобы обсудить визит Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - 14 и 15 октября делегация Туркменистана провела консультации с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Манлио Ди Стефано. Делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство страны, на встрече обсуждалась организация предстоящего официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию. Он планируется в ноябре.

Также обсуждался вопрос организации туркмено-итальянский бизнес-форума, который планируется провести в Милане в рамках визита главы государства.

Согласно расследованию Bellingcat, Италия поставила Туркменистану вооружения на €257 млн, что составляет 76% всех закупок оружия с 2007 по 2017 годы, отмечают "Хроники Туркменистана".