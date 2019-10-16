Тыва может стать транзитным коридором для продажи монголами товаров в России (интервью)

CA-NEWS (MNG) - Депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Андриан Шериг-Оолович Ооржак дал интервью о монголо-тувинских экономических взаимоотношениях. С ним беседовал корреспондент проекта Nomadic Georaphy, Татар С.Майдар.

- Каковы перспективы между Монголией и Тувой в экономическом смысле?

-Перспективы очень большие, учитывая тот факт, что Туву и Монголию разделяют небольшие горные системы,такие как Западные и Восточные Саяны. Тем более сами географические условия очень удобные.

Между нашими странами установились ежедневные активные экономические связи. Тува может предоставить выход для Монголии, в том числе в качестве транзитного коридора для продажи товаров и услуг на территории Монголии и Российской Федерации.

Мы, как часть России, как субъект Российской Федерации в рамках наших полномочий можем оказывать транзитные услуги.

Существует большой рынок России, который является частью, в том числе большого европейского дома. И есть актуальный европейский проект от Лиссабона до Владивостока. Этот проект будет реализован в любом случае в будущем. С морским северным путем. К сожалению или к счастью происходят климатические изменения на нашей планете. Северный ледовитый океан постепенно открывает свои воды для круглогодичного морского транспорта. Открывается большой транзитный коридор по морю. По суше начал функционировать китайский проект "Пояс и путь". Ну это фактический новый шелковый путь.

У России есть аналогичный проект по расширению транзитных возможностей. Как железных дорог, так и автомобильных. От запада до востока. Все равно мы будем конкурировать там в этом плане, предоставлять возможные благоприятные условия для Монголии, для экспорта и импорта различных товаров и услуг для передвижения людей. То, что открыли безвизовый режим между гражданами России и Монголии,позволило удачно сказаться на наших нынешних отношения между Россией и Монголией. То есть растут не только посещения гражданами двух стран территорий друг друга, причем не только в плане туризма, но и расширяются экономические возможности этих связей.

Безвизовый режим дает большие возможности не только крупному бизнесу, но и обычным людям: они могут посещать наши страны, знакомиться с некоторыми культурными особенностями, изучать друг друга, налаживать даже элементарные семейные отношения.

Люди женятся, молодые люди активно дружат, знакомятся в соцсетях, а потом встречаются без необходимости виз на территории Монголии или России и создают семьи. Это ж тоже прекрасно.

Помимо этого, конечно, хотелось бы такой же безвизовый режим был в экономических отношениях. Например, большая проблема заключается в отсутствии международного статуса наших основных двух контрольно-пропускных пунктов. Они называются Боршоо-Хандагайта.

- Говорят, что бизнес идет между монгольским аймаком Увс и регионом Тувы.

- Есть у нас такой район Аюрский. Аюрский район, который примыкает к Увс аймаку Монголии.

Фактически это центр административного Увс аймака Улаангом, который стал большим торговым центром в связи с отменой виз между двумя странами. Западная Тыва активно закупает в том числе монгольские товары для собственного потребления и для реализации уже в Сибирском федеральном округе.

Это один КПП дает такой большой эффект. Отмены виз дают большой торговый экономический эффект. Есть такой контрольно-пропускный пункт на границе с Завханским аймаком. Он называется Цагаан-Толгой. К сожалению, эти оба КПП не имеют международного транзитного статуса. Пересекать эти КПП имеют право только граждане Монголии и России. Это ограничивает торговлю и ограничивает туристический поток.

В связи с тем, что мы много лет занимались техническим оснащением с Российской стороны, нам удалось построить 23 современных пропускных пункта, оборудовав их по международным стандартам. Проходим сейчас международную сертификацию.

- То есть нужен международный статус для двух КПП. И есть чему поучиться у монголов для тувинцев?

- Очень надеемся, что в ближайшем будущем получим международный статус для двух этих КПП и хотя бы часть туристического трафика, на котором зарабатывают монголы, пройдет и через нашу республику. Республика Тыва, кстати, уже готовится к этому туристическому буму. Мы переняли очень много у наших монгольских братьев. Во-первых, это очень развитый ресторанный сервис и в целом сама монгольская кухня, которая показала свою гибкость и адаптивность. Монголия принимает сотни, тысячи и миллионы иностранных туристов. И вопросы снабжения их продуктами по международными стандартам решаются в стране успешно.

Практически все передовые кухни мира представлены в Улан-Баторе. И распространены в аймаках. Эта тенденция, это тренд дошел и до Тывы. То есть тувинская культура, в том числе культура общественного питания, перенимает монгольский опыт.

Мы изучили опыт туристический опыт соседней Монголии и фактически перенесли его на тувинскую почву. Сейчас многие наши предприниматели изучают опыт создания туристических баз.

У нас также есть что предложить нашим монгольским партнерам: в Тыве есть нескольких таких проектов в очень живописных местах в таежных зоне. Это туристические базы, которые представляют тсобой маленькие кемпинги с домами, удобными для постоянного проживания.

То есть взаимный опыт по развитию туризма позволит открыть международные пункты, которые, несомненно, пригодятся для тувинской стороны и всему Сибирскому федеральному округу, где живут миллионы граждан России. Например, есть такой огромный российский проект, как озеро Байкал. Байкал расположен между двумя субъектами РФ, и каждый из субъектов создал там специальные зоны опережающего развития. Эти зоны посещают много иностранных туристов - десятки миллионов в год туристов на Байкал. Попутно часть из них могут поехать через Тыву до Монголии. Ну, это только то, что касается туристического бизнеса.

Что касается торговли, конечно, ваш основной партнер и наш основной партнер, это восточный вектор торговли, это Китайская народная республика. Здесь мы ожидаем, что поток товаров, людей и услуг будет увеличиваться многократно. Для этого передача международного статуса двум этим КПП очень важна.

- Известно, что Кызылский аэропорт получил международный статус.

- Аэропорт города Кызыл пережил очень серезную модернизацию. Также мы пытаемся добиться достижения им его международных стандартов, чтобы принимать международные рейсы. Первые контакты, например, в этом году - частная авиакомпания Хунну Эйр из Монголии, которая уже провляет интерес к открытию регулярного рейса между Кызылом и Улангомом. И если мы будет летать прямым рейсом из Кызыла в Улан-Батор, это очень удобно было бы для наших граждан и граждан Монголии.

- Как идут дела в промышленном секторе Тывы?

- В Тыве, как и в Монголии, экономический бум, скажем так, есть и в горнодобывающей отрасли. Меня, как депутата парламента и как общественного деятеля, прежде всего интересует экологическая составляющая. Что происходит в Монголии с присутствием таких больших угольных и медных проектов как Оюу-Толгой и Таван-Толгой и других проектов, как они влияют на эко систему Монголии. У нас, допустим, ведет свою деятельность большая китайская компания Луньсин. Она добывает цинк и другие металы на территории Тывы, где есть такой живописный район Тож. Это район примыкает к Хубсугул аймаку Монголии. В этой таежной зоне были очень чистые реки и чистая тайга.

Теперь, с приходом большого промышленного проекта, к сожалению, местные жители начали испытывать большое неудобство там. Болеют люди. На днях, скажем, поступила тревожная информация о том, что у большого числа детей есть проблемы со здоровьем.

Здесь мне лично очень интересно изучить экологическую деятельность Монголии. Понятно, что её нужно разделить на две составляющие. Есть, допустим, государственные органы, которые регулируют природопользование Монголии и есть аналогичная структура в России и в нашей республике. Но, тем не менее, насколько я знаю,существуют гражданские институты в Монголии, в особенности общества экологической направленности, которые активно борятся за сохранение экологии Монголии. Ваш опыт для нас был бы очень полезен.

- Но все же страны поднимаются благодаря индустриализации.

- Мы повторно столкнулись с большой волной индустриализации в этом отношении в Тыве. Первая волна была в период советской истории, когда здесь на территории Тывы реализовались большие промышленные объекты. Два огромные комбината всесоюзного значения как Тыва-извест и Тыва-кобальт были созданы на территории республики. К сожалению, помимо там хороших каких-то последствий, по выделению рабочих мест для местного насления, воспитания, большого количества специалистов, развития поселков, городов вокруг этих промышленных объектов, были и экологические последствия от реализации больших индустриальных проектов. Они, к сожалению, говорят, о том, что контроль и надзор над экологических частью подобных проектов должны привалировать над экономическими составляющими. И тут прибыль - это не самоцель. Мы понимаем, что, конечно, население что Тывы, что Монголии, получает экономическую выгоду от реализации больших этих проектов. Страны развиваются, они получают импульс для развития, в том числе социальных институтов: детсады строятся, школы, институты. Пенсии начислаются засчёт осуществления этих промышленных больших гигантов.

Тем не менее, если от этих пенсий будет хорошо только пожилому поколению, а нашему будущему поколению, детям мы оставим разваленную природу и разваленную страну с плохой экологией и плохой водой, то не будет условий для нормальной жизни нашим будущим потомкам. То зачем такие проекты вообще нужны. Тут нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем.

- Западный регион Монголии получает электричество от вас.

- Насчёт линии электропередач. Тыва уже сегодня поставляет электроэнергию для Монголии. К сожалению, эта линия заканчивается только на Улангоме. Дальше она не идет. К сожалению, я в деталях не помню. Но есть предложения от одной нашей сетевой компании. Она продает электроэнергию внутри России и сейчас пытается заняться экспортом. Я был в приграничных сомонах Тэс и Баянтэс Завхан аймака Монголии, там работают дизельные генераторы. И там они находятся от тувинской электролинии буквально в трех или пяти километрах. Их надо срочно реализировать. Там же живут родственники - часть живут в Тыве, а часть в Монголии. Одна часть с постоянной электроэнергией, другая часть нуждается в электроэнергии.

- Как работает Тувинское бизнес общество с аналогом монгольского общества?

- В Тыве есть огромная часть бизнес сообщества. Хоть она и небольшая, но она есть. Она интересуется в шерсти, кожанной продукции, мясе. А монгольские партнеры продвинулись далеко вперед. Конечно, в Монголии имеется также опыт кашемирового производства. В Тыве мы бы хотели развивать аналогичное производство и интегрировать, допустим, в бизнес-схемы монгольских компаний или международных компаний, которые работают на монгольском рынке.

Кроме того, нам необходимо укрепление культурных контактов. И я хочу, чтобы наши дети учились в Монголии и в Тыве. Для детей жителей Западной Монголии учиться в Тыве имеет перспективы.