NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

CA-NEWS (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новые модели скафандров, которые смогут использовать астронавты для полетов на Луну, передает "Ъ".

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) October 16, 2019

Скафандры нового поколения (Exploration Extravehicular Mobility Unit, xEMU) создавались на базе тех моделей, которые сейчас надевают работающие на МКС астронавты для выхода в открытый космос. Планируется, что xEMU воспользуются астронавты в рамках программы NASA по возвращению на Луну Artemis. Первый полет с высадкой на Луну запланирован на 2024 год, к этому сроку управление обещает полностью подготовить скафандры к использованию. А поскольку программа предусматривает отправку на Луну наряду с мужчиной-астронавтом еще и женщины-астронавта, которая станет первой женщиной на Луне, NASA разработало в дополнение к мужской модели скафандра женскую.

Скафандры не пропускают лунную пыль, устойчивы к перепадам температуры на поверхности Луны. NASA гарантирует, что новые модели скафандров будут создаваться в любых необходимых размерах, кроме того, их можно будет подстраивать под каждого человека. В марте управление было вынуждено отменить запланированную первую космическую миссию в истории, в которой должны были участвовать только женщины, и причиной отмены стало именно отсутствие скафандра подходящего размера.