NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

CA-NEWS (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новые модели скафандров, которые смогут использовать астронавты для полетов на Луну, передает "Ъ".

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62