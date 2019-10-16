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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте трое мужчин ограбили гражданина Пакистана

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте задержали молодых людей, ограбивших гражданина Пакистана, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

28 сентября примерно в 19.30 часов неизвестные вырвали из рук 45-летнего гражданина Пакистана A. M. сумку, в которой находились личные документы, телефон “Самсунг S6 Edge”, 800 тысяч сумов ($85), и скрылись с места преступления.

В ходе изучения записей с видеокамер было установлено, что трое неизвестных, совершивших хищение чужого имущества, следили за иностранцем.

Установлены личности подозреваемых в грабеже. Организатором преступления оказался 20-летний Шохрух И., некоторое время назад оказывавший потерпевшему услуги переводчика.

Со слов задержанного, потерпевший якобы занял у него 400 тысяч сумов ($42), обещая вернуть их в скором времени, но он не вернул, и не оплатил 200 долларов США за услуги перевода. За что Шохрух решил отомстить своему недавнему работодателю и спланировал грабеж.

В результате оперативных мероприятий сотрудники ГУВД задержали подозреваемых. Следствие продолжается.

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