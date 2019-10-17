«Узбекконцерт» вернул лицензию певцу Джахонгиру Атаджанову

CA-NEWS (UZ) - Государственное учреждение «Узбекконцерт» вернул певцу Джахонгиру Атаджанову и другим артистам ранее отобранные у них лицензии, дающие им праву выступать в республике. Ведомство вернуло лицензии артистам Джахонгиру Атаджанову, Шахло Ахмедовой, Абдулле Курбанову и Халиме Ибрагимовой.

Об этом на брифинге 16 октября сообщил директор организации Одилжон Абдукахоров, сообщили местные СМИ.

Напомним, что лицензия певца Джахонгира Атаджанова ​была приостановлена несколько дней назад. ​

В качестве причины «Узбекконцерт» указывал, что певец «подзабыл» об ответственности, которую он несет как творческая личность, и напоминал о его «неподобающих действиях». В защиту артиста выступил ряд общественных деятелей и глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.

Местные СМИ сообщали, что лицензию у певца отобрали за "купание" в долларах на одном из выступлений. Видео было распространено в узбекском сегменте соцсетей и вызвало бурные обсуждения. Не меньшие обсуждения были и после лишения певца лицензии.