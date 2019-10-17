Казахстан запретил вывоз скота за границу из-за высокого спроса со стороны Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 10 октября Министерство сельского хозяйства Казахстана приняло решение о запрете вывоза живого скота из страны на шесть месяцев, сообщают местные СМИ.

Запрет распространяется на телят женского рода в возрасте до одного года, телочек старше одного года, а также на коров, овец и коз.

Казахстан является основным поставщиком скота в Узбекистан. Проект приказа о запрете был объявлен летом. Это связано с тем, что Программа развития фермерских хозяйств в Узбекистане предоставляет людям льготные кредиты на покупку скота из других стран.

В прошлом году 50 000 голов крупного рогатого скота было экспортировано из Казахстана в Узбекистан и 63,5 тысячи голов крупного рогатого скота за первые шесть месяцев этого года. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана охарактеризовали данную ситуацию как опасную.