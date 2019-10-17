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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан запретил вывоз скота за границу из-за высокого спроса со стороны Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  10 октября Министерство сельского хозяйства Казахстана приняло решение о запрете вывоза живого скота из страны на шесть месяцев, сообщают местные СМИ.

Запрет распространяется на телят женского рода в возрасте до одного года, телочек старше одного года, а также на коров, овец и коз.

Казахстан является основным поставщиком скота в Узбекистан. Проект приказа о запрете был объявлен летом. Это связано с тем, что Программа развития фермерских хозяйств в Узбекистане предоставляет людям льготные кредиты на покупку скота из других стран.

В прошлом году 50 000 голов крупного рогатого скота было экспортировано из Казахстана в Узбекистан и 63,5 тысячи голов крупного рогатого скота за первые шесть месяцев этого года. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана охарактеризовали данную ситуацию как опасную.

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