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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана осужден на 15 лет за нападение на полицейского в России

CA-NEWS (TJ) -  16 октября Верховный суд республики Башкорстан вынес приговор в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкорстана.

В суде установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал в одном из гаражных кооперативов г. Дюртюли наркотические средства в тайники.

При его задержании, злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот.

Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого.

Подсудимый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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