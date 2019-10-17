Гражданин Таджикистана осужден на 15 лет за нападение на полицейского в России

CA-NEWS (TJ) - 16 октября Верховный суд республики Башкорстан вынес приговор в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкорстана.



В суде установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал в одном из гаражных кооперативов г. Дюртюли наркотические средства в тайники.

При его задержании, злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот.

Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого.

Подсудимый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.