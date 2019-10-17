ЦБ Узбекистана: Девальвация сума усилилась, сбережения в долларах увеличились

CA-NEWS (UZ) - В июле-августе 2019 года наблюдался рост спроса на иностранную валюту под влиянием внутренних и внешних факторов, в результате чего девальвация национальной валюты ускорилась. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

По данным Центробанка, если в январе-июле года обменный курс доллара вырос на 4% (с 8336 до 8667 сумов за 1 доллар) и месячный прирост составил в среднем 0,6%, то в августе произошел резкий (8,2%) рост обменного курса. Однако к сентябрю обменный курс доллара вернулся к своей прежней тенденции, и месячный прирост замедлился до 0,5%.

Девальвация национальной валюты также повлияла на склонность к сбережению и сберегательной активности населения. В частности, ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре увеличилась доля опрошенных, предпочитающих хранить сбережения в иностранной валюте (в том числе в долларах).

При этом число респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличности в долларах США, увеличилось с 19% в мае до 33% в августе, а доля предпочитающих хранить сбережения на депозитах в иностранной валюте выросла с 17% в мае до 24% в сентябре. В то же время, после стабилизации обменного курса в сентябре доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличности в долларах, уменьшилась с 33% до 29%, отмечает Центробанк.