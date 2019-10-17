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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарта Токаева пригласили с визитом в Южную Корею

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, находящуюся в Нур-Султане для участия в работе 12-го заседания Форума «Центральная Азия – Республика Корея», сообщает Акорда.

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Южнокорейский дипломат передала слова приветствия от президента страны Мун Чжэ Ина и подтвердила готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

- Мы с нетерпением ожидаем Вашего визита в нашу страну в следующем году. Результаты визита моего президента в Казахстан стали весьма плодотворными. Достигнутые в рамках этого визита договоренности обозначили конкретные направления для наращивания дальнейшего взаимодействия, которые успешно реализуются соответствующими органами наших государств. Все развивается в правильном русле. Мы приложим все усилия для того, чтобы Ваш визит в Южную Корею открыл новые горизонты нашего сотрудничества, - сказала Кан Гён Хва.

Токаев в свою очередь отметил высокую динамику казахстанско-южнокорейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

- Визит Вашего Президента в апреле текущего года был весьма продуктивным. Программа «Свежий ветер», которая была подписана в ходе этого визита, является весьма важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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