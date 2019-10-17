Монголию внесли в «серый список» FATF

CA-NEWS (MNG) - Депутат парламента от демократической партии С.Эрдэнэ сообщил, что, несмотря на предпринятые меры, Монголию внесли в «серый список» подозрительных стран (FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), передает Mongolnow.

Депутат объясняет, что это произошло из-за того, что банки страны не смогли объяснить происхождение 500 миллиардов тугриков активов из 700 миллиардов (по которым надо было отчитаться).

Такое решение означает отказ международных организаций от сотрудничества с Монголией, прекращение банковских операций, невозможность гражданам осуществлять платежи по монгольским банковским картам. Реакция правительственных структур пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Монголия буквально за сутки выслала проживавших и работавших в стране граждан КНДР.

Требование о высылке северокорейских гастарбайтеров предъявлялись Монголии международными организациями с 2016 года, но тысячи северокорейцев продолжали работать на стройках, швейных предприятиях. Монгольские олигархи выплачивали им около 100 долларов в месяц. Было официально 160 бизнесменов — граждан КНДР — содержавших рестораны, лечебницы, художественные мастерские.

Пояснения о сотрудничестве Монголии с FATF иностранным послам дал спикер ВГХ Г.Занданшатар.