14 граждан Казахстана обвиняются в вербовке и пропаганде терроризма в Сирии

CA-NEWS (KZ) - В рамках операции «Жусан» из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей, сообщает КНБ РК.



10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.

Завершено расследование уголовного дела в отношении еще 14 граждан, которые по версии следствия в условиях Сирии состояли в одном отряде ДАИШ.

Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.

Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султан.