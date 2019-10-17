14 граждан Казахстана обвиняются в вербовке и пропаганде терроризма в Сирии
CA-NEWS (KZ) - В рамках операции «Жусан» из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей, сообщает КНБ РК.
10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.
Завершено расследование уголовного дела в отношении еще 14 граждан, которые по версии следствия в условиях Сирии состояли в одном отряде ДАИШ.
Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.
Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султан.