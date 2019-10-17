В Туркменистане будет создано хозяйственное общество «Туркменский алабай»

- Туркменистан, общество
- 10:50, 17 октября 2019
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане будет создано хозяйственное общество Ахалского велаята «Türkmen alabaý itleri» («Туркменские алабай»).
Соответствующее постановление подписал накануне, 16 октября, президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив Центральному банку Туркменистана, Государственному банку развития, Государственному коммерческому банку «Daýhanbank», Государственному коммерческому банку «Türkmenbaşy», Государственному коммерческому банку «Türkmenistan», Государственному банку внешней экономической деятельности, Государственному коммерческому банку «Halkbank» принять в качестве учредителей долевое участие в создании хозяйственного общества Ахалского велаята «Türkmen alabaý itleri».
Доля каждого в уставном капитале составит 12,5 процента, сообщила пресс-служба главы государства.
Документ подписан «в целях активизации работы по селекции и разведению туркменских алабаев», подчёркивается в документе.