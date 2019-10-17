РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане будет создано хозяйственное общество «Туркменский алабай»

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане будет создано хозяйственное общество Ахалского велаята «Türkmen alabaý itleri» («Туркменские алабай»).

Соответствующее постановление подписал накануне, 16 октября, президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив Центральному банку Туркменистана, Государственному банку развития, Государственному коммерческому банку «Daýhanbank», Государственному коммерческому банку «Türkmenbaşy», Государственному коммерческому банку «Türkmenistan», Государственному банку внешней экономической деятельности, Государственному коммерческому банку «Halkbank» принять в качестве учредителей долевое участие в создании хозяйственного общества Ахалского велаята «Türkmen alabaý itleri».

Доля каждого в уставном капитале составит 12,5 процента, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ подписан «в целях активизации работы по селекции и разведению туркменских алабаев», подчёркивается в документе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Первый замглавы ГБАО: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
  • В Вашингтоне пройдёт узбекско-американский бизнес-форум
  • Казахстан одобрил поправки в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×