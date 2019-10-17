В национальный календарь прививок Туркменистана введены три новые вакцины

CA-NEWS (TM) - С 2019 года в календарь прививок Туркменистана добавлены ещё 3 вакцины: от пневмококка, ротавирусной инфекции, вирусного гепатита А, сообщает Центр общественного здоровья и питания Госсанэпидслужбы Минздравмедпрома Туркменистана.

Таким образом, в настоящее время календарь включает вакцинацию от 14 инфекций, в том числе прививки от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, туберкулеза, Hib-инфекции и онкологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека.

При этом предпочтение отдаётся современным комбинированным препаратам, которые обеспечивают выработку иммунитета одновременно к нескольким инфекциям. Такая вакцинация позволяет максимально защитить человека от тяжёлых и опасных болезней.

Для проведения иммунизации Туркменистан закупает только те вакцины, которые прошли сертификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Профилактические прививки проводятся бесплатно, за счёт государства.