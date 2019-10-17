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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обнялись на неформальной встрече в Баку. Фото

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудник посольства Турции в Ташкенте Давуд Гази Бенли разместил на своей странице в Facebook некоторые фотографии с неформальной встречи глав Узбекистана и Турции в Баку 15 октября.

Как сообщалось ранее, Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган приняли участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

На фотографиях видно, как Мирзиёев и Эрдоган приветствуют друг друга, беседуют в неформальной обстановке при участии супруги Эрдогана - Эмине Эрдоган, президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой, главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и других.

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