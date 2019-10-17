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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв тайфуна в Японии возросло до 77 человек

CA-NEWS (CA) -  Жители районов, пострадавших от тайфуна №19, борются с последствиями затоплений. По данным вещательной корпорации NHK, число погибших в результате прохождения тайфуна достигло 77 человек. Спасатели продолжают поиски 10 пропавших без вести.

Жители префектуры Тотиги к северу от Токио начали масштабные работы по уборке. В дома пожилых людей направились волонтеры, чтобы помочь вычистить грязь из жилых помещений.

Один из местных жителей сказал, что им требовалось содействие, поэтому он очень благодарен молодым людям, которые пришли на помощь.

Из-за ливней были прорваны как минимум 90 защитных насыпей на реках, что привело к затоплению более 33 тыс. домов.

Более 100 тыс. домов остаются без водоснабжения, тысячи домов - без электроэнергии. До сих пор неясно, сколько времени займут восстановительные работы.

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