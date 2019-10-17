В ГБАО около 100 госслужащих уволены по результатам аттестации

CA-NEWS (TJ) - В результате проведения аттестации среди госслужащих со стороны Агентства государственной службы при президенте Таджикистана со своих должностей сняты более 90 госслужащих.Об этом сообщили источники Радио Озоди из ГБАО.



В администрации области подтвердили увольнения сотрудников различных учреждений, но не назвали их точное количество.

Рахим (имя изменено) уже бывший сотрудник одного из государственных учреждений в ГБАО, который проработал на своей должности 8 лет. По результатам проверок, которые проводились в рамках аттестации госслужащих под руководством замглавы администрации президента Музаффара Ашуриёна, он был лишен своей должности. «Мне сказали, что я получил меньше баллов, чем нужно. Хотя на все 6 вопросов я ответил. Комиссия предъявила претензии по поводу судебного дела, по которому я когда-то проходил свидетелем, потом уже мне объяснили, что именно это послужило основанием», - говорит Рахим.

Он выражает недоумение тем, что за 8 лет во время предыдущих аттестаций такие обстоятельства не упоминались и считает такое решение незаконным. «Я отец троих детей, их надо содержать, пока нахожусь в ступоре и не знаю, что делать дальше. В суд обращаться смысла нет, поэтому буду искать работу», - отметил собеседник.

«Среди уволенных есть те, близкие родственники которых якобы являются членами организованных преступных группировок, те, на которых пожаловались когда-то соседи из-за бытовой ссоры, лица, члены семьи которых отбывают наказание в местах лишения свободы. Конечно, много и тех, кто просто не смог сдать тест и ответить на поставленные вопросы», - рассказал на условиях анонимности сотрудник местного хукумата по ГБАО. Согласно его сведениям, по итогам аттестации из «Амонатбанка», Таможенной службы, Налогового комитета и других структур было уволено 96 человек.

Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь главы ГБАО, в телефонной беседе с Радио Озоди отметил, что действительно после аттестации большое количество сотрудников были освобождены от занимаемых должностей. «Под руководством Музаффара Ашуриёна проводилась аттестация практически во всех учреждениях. Многие сотрудники были уволены из-за несоответствия занимаемой должности. Но про 90 человек, о которых вы говорите, я не имею информации», - сказал Ниятбеков. Дальнейшие попытки связаться с ним для уточнения количества уволенных, не увенчались успехом.

Глава отдела кадров Агентства государственной службы при президенте Таджикистана Илхомиддин Юнусзода также не смог назвать точное количество снятых с должностей сотрудников по ГБАО. «В настоящее время никаких материалов по поводу того, сколько людей были сняты, сколько отправлены на повторную аттестацию у меня не имеется, но насколько мне известно, многие не соответствовали должностям. Например, были случаи, когда, на должности специалиста по землеустройству работал человек совершенно другой специальности», - сказал Юнусзода.

По словам Голиба Ниятбекова, общее количество госслужащих на территории ГБАО составляет 749 человек.

Согласно официальным данным, в прошлом году гсоударственная служба Таджикистана располагала 21 тыс рабочих мест, из которых более 19 тыс заняты.

Аттестация административного государственного служащего проводится в целях определения соответствия работников госслужбы занимаемой должности и обеспечения карьерного роста в соответствии с законодательством Таджикистана. Однако в обществе эти проверки не воспринимаются однозначно. Некоторые видят в этом коррупционную схему, которая позволяет некомпетентным лицам за деньги занимать высокие должности долгие годы.