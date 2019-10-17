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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылся музей восковых фигур (фото)

CA-NEWS (UZ) -  В новом парке Tashkent City открылся музей восковых фигур «Yulduzlar muzeyi» («Музей знаменитостей»), сообщили местные СМИ.

Каждый экспонат, окружающая их среда и специальные реквизиты продуманы до мельчайших деталей. Экспозиция состоит из огромной коллекции личностей, которые прямо или косвенно оставили след в современной истории.

В данный момент в музее можно полюбоваться на 13 фигур знаменитостей, но уже через месяц ожидается пополнение, кроме того и статуй выдающихся личностей Узбекистана.

Среди будущих фигур гости смогут увидеть Владимира Путина, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, индийских и турецких актеров, а также первого узбекского персонажа, юмориста - Ходжибоя Таджибаева.

Изготовлением фигур занимаются турецкие и китайские компании.

Вход стоит 20 тысяч сумов (более $2).

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