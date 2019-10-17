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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия депортировала трех граждан Нигера. Один из них распространял наркотики, двое - футболисты

CA-NEWS (MNG) -  Трое граждан Нигера в Монголии подозреваются в употреблении и распространении синтетических наркотик ICE. Один из них преподаватель английского языка ВУЗа "Их Засаг" Улан-Батора. Он пытался получить по почте ДХЛ вышеупомянутый наркотик, но посылка была обнаружена на таможне.

Поскольку Монголия не дает напрямую визу гражданам этой страны, он получил монгольскую визу от посольства Монголии в Великобритании на 30 дней. Такого рода преступления были и ранее совершены гражданами этой страны поэтому имиграционная служба Монголии приняла решение о депортации, заявил глава этого органа Д.Мөрөн.

Также были депортированы два нигерийских футболиста. Они пересекли границу по туристическим визам, полученным из посольства в Индии, но нарушили правила пребывания и сыграли в местном клубе.

Нигер — одна из самых бедных стран мира, стабильно занимающая последнее место по индексу развития человеческого потенциала. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и опустынивания. Население численностью чуть более 23 миллионов человек сосредоточено на крайнем юге и западе страны. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство — главным образом, Уран.

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