Рахмон назначил послов Таджикистана в Израиле, Бангладеш, Индонезии, Таиланде, Непале и Шри-Ланка

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил послов Таджикистана в Израиле, Бангладеш, Индонезии, Таиланде, Непале и Шри-Ланка, сообщает пресс-служба главы государства.



Посол Таджикистана в Пакистане Насредин Исматулло назначен послом Республики Таджикистан в Бангладеш по совместительству.

Другим президентским указом посол Таджикистана в Малайзии Ардашер Кодири назначен послом Таджикистана в Индонезии и послом Таджикистана в Таиланде по совместительству.

Посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода назначен послом Таджикистана в Непале и послом Таджикистана в Шри-Ланка по совместительству.

Также президент подписал указ о назначении посла Таджикистана в Узбекистане Содика Имоми послом Таджикистана в Израиле по совместительству.

Постановлением правительства РТ Шараф Шерализода назначен первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

Другим постановлением правительства Рустам Мирализода освобожден от должности полномочного представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ в связи с переходом на другую работу.

Абдусаттор Фаттозода назначен полномочным представителем в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

В связи с реорганизацией Государственного унитарного предприятия «Подсобное хозяйство Канаск», Бобишо Азиззода освобожден от должности директора данного предприятия.

Распоряжением главы государства Назначить Зиёи Хуршед Махшулзода назначен первым заместителем директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан.

Саидзода Зафари Шерали освобожден от должности старшего советника аппарата помощника президента РТ по вопросам зарубежных связей и назначен генеральным консулом Таджикистана в городе Екатеринбург РФ.