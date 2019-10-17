Гражданин Узбекистана пытался нелегально вывезти из Дели 12 редких попугаев

CA-NEWS (UZ) - В международном аэропорту в Дели задержан гражданин Узбекистана Анваржон Рахматжонов, который пытался контрабандой вывезти из страны 12 попугаев. Об этом сообщает The Indian Express.

По словам официальных органов, гражданин Узбекистана арестован за нарушение Закона об охране дикой природы Индии.

Сообщается, что гражданин Узбекистана заметно нервничал во время планового досмотра своей ручной клади, а на вопрос работников службы, что находится в коробках из-под обуви, он ответил: "Мягкие игрушки". Однако, вскрыв коробки, внутри обнаружены 12 попугаев редкой породы.

Рахматжонов признал, что пытался вывезти этих редких птиц, чтобы продать своим клиентам в Ташкенте. Он должен был вылететь в Ташкент в тот день.

Арестованный за нарушение таможенного законодательства и закона об охране дикой природы Индии предстанет перед судом.