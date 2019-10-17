В Узбекистане восьмиклассница получила сотрясение мозга от бутылки, запущенной учительницей

CA-NEWS (UZ) - Учительница средней школы №44 в кургане «Кизилтог» (бывший поселок «Красногорск»), расположенного в городе Ангрен Ташкентской области, нанесла травму 8-летней школьнице, бросив в нее пластиковую бутылку.

Об инциденте, произошедшем в январе этого года, сообщила мать девочки. Ее слова подтвердил лечащий школьницу врач, передает centralasian.org.

Как утверждает Наргиза Османова, жительница кургана «Кизилтог» в городе Ангрен Ташобласти, во время урока учительница нанесла ее дочере-второкласснице Согдиане травму головы, бросив в нее пластиковую бутылку за то, что девочка не спела ей гимн Узбекистана.

​Женщина говорит, что инцидент произошел 28 января.

– Моя дочь очень хрупкая. Во время урока учительница бросила в нее 200-граммовую пластиковую бутылку с клеем, заявив: «Как ты надоела мне!» Бутылка попала дочери в плечо и упала на пол. Один из учеников поднял бутылку с пола и отнес ее учительнице. Потом учительница, находясь в 2-3 метрах от моей дочери, повторно бросила в нее эту бутылку. Бутылка попала в область впадины между лбом и носом и между глаз дочери и разорвала ей эту часть лица. Тогда это подтвердили несколько одноклассников моей дочери, – говорит Наргиза Османова.

Женщина говорит, что в тот же день она отвезла дочь Согдиану в районную больницу, где врачи диагностировали ребенку сотрясение головного мозга.

Врач, подписавший этот документ, подтвердил, что у девочки было обнаружено сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.

Наргиза Османова говорит, что ее дочь Согдиана до сих пор страдает от последствий травмы, полученной в январе этого года.

– Дочь постоянно говорила, что ее тошнит, что у нее болит голова. Она до сих пор страдает от последствий той травмы, – говорит Наргиза Османова.

Однако лечащий врач 8-летней Согдианы считает, что рвота у ребенка была связана с проблемой с желудком.

После инцидента в школе мать второклассницы Согдианы Османовой не обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Вот как она объясняет причину своего тогдашнего решения.

– Тогда ко мне домой пришли директор и замдиректор школы, а также представители махаллинского комитета. Они умоляли меня не обращаться в милицию, говоря: «Учительница поступила очень неправильно, но мы обещаем вам исправить все. Пожалуйста, пусть об этом инциденте не станет известно всему Красногорску». После этого директор школы на своей машине отвез мою дочь в одну из частных клиник в Ташкенте. Он от чистого сердца просил у меня прощения, поэтому я не обращалась в органы. Сын той учительницы тоже умолял меня не обращаться в милицию, обещая покрыть все расходы, связанные с лечением Согдианы. Вначале они действительно принесли нам все лекарства, но когда в апреле нам нужно было идти к врачу, все эти люди отказались от своих прежних обещаний. Две недели назад Согдиана снова начала жаловаться на головные боли, у нее началась рвота. Раньше дочь даже не знала, что такое головная боль. Поэтому я решила пойти в дом этой учительницы и просить у нее помощи в лечении ребенка, но меня не пустили в дом, – сказала «Озодлику» Наргиза Османова.

Абдурауф Тиллабоев, сын учительницы, нанесшей травму головы Согдиане Османовой, подтвердил, что его мать действительно кинула пластиковую бутылку в ученицу. Но, по словам парня, его мать «сделала это не специально».

– Такой случай действительно имел место быть. Моя мать педагог с 25-летним стажем. Она учитель начальных классов. В тот день рядом с ней лежала небольшая пластиковая бутылка с клеем. Кто-то из учеников баловался во время урока, мать бросила в него эту бутылку, чтобы он замолчал. Но пластиковая бутылка нечаянно попала в Согдиану. Дело в том, что за последние два-три года в нашей семье было несколько потерь, из-за этого у мамы были расшатаны нервы. Вы сами должны знать, как ведут себя ученики во время урока, – говорит Абдурауф Тиллабоев.

Парень говорит, что оказал семье 8-летней Согдианы Османовой всю необходимую помощь. Но он утверждает, что мать второклассницы продолжает шантажировать его семью, требуя все больше денег.

Сын учительницы Абдурауф Тиллабоев сказал, что намерен подать заявление в МВД с жалобой на шантаж со стороны Наргизы Османовой.