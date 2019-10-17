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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Казахстана прокомментировала попытку суицида сотрудника колонии

CA-NEWS (KZ) -  В СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение Амантаевой А. – супруги сотрудника колонии ОВ-156/22 ДУИС по ВКО Амантаева Т. о совершении её мужем попытки суицида в результате оказания психологического давления со стороны специального прокурора Таштенова А.Е., расследующего уголовное дело по факту суицида осужденного Кондратенко А.

Факт попытки суицида Амантаева Т. зарегистрирован в ЕРДР, и в целях исключения заинтересованности, проведение досудебного расследования поручено органам внутренних дел.

На данный момент департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка.

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