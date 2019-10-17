Старшая дочь Мирзиёева поделилась впечатлениями от посещения Лувра Абу-Даби в ОАЭ

CA-NEWS (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - Саида Мирзиёева, являющаяся заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций, поделилась впечатлениями от посещения музея на острове Саадият неподалеку от столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

"Сегодня я посетила Лувр Абу-Даби - известный музей на острове Саадият, неподалеку от столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Уникальная архитектура музея просто захватывает дух. Создается впечатление, что он как бы парит над морем и под открытым небом. Такая же впечатляющая у Лувра Абу Даби коллекция. Здесь и Леонардо Да Винчи, и Пикассо, и Ван Гог, Гоген, Матисс... Множество экспонатов самых разных эпох, культур и цивилизаций. Знакомство с экспозицией оставило у меня очень яркое впечатление.", - написала Саида на своей странице в Facebook.

Ранее, фотографии членов семьи Мирзиёева - его сына Алишера Мирзиёева, внука Миромона (сына Саиды Мирзиёевой) и старшего зятя Ойбека Турсунова (мужа Саиды Мирзиёевой) в окружении членов королевской семьи ОАЭ распространилось в узбекском сегменте соцсетей.⠀

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