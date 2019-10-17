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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане за счет строительства двух новых школ планируют снизить обучение в 3 смены

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане строят новое учебное заведение, которое рассчитано на 1200 мест. Новая школа позволит снять трёхсменное обучение в школах №84 и №85. Как отметил застройщик, подведены инженерные сети, закрыта кровля, к отделочным работам приступят в следующем году, информирует пресс-служба акимата.

Также строится школа на пересечении улиц Улы дала и №39. Учебное заведение также рассчитано на 1200 мест, что позволит разгрузить школы №59 и №76. Сейчас забиты только сваи. Аким столицы А.Кульгинов отметил, что необходимо увеличить темпы строительства. Планируется, что строительство двух школ завершится в следующем году.

В 2020 году планируется завершить строительство 12 школ на 9,5 тысяч ученических мест. На заседаниях городского Совета по инвестициям поддержано строительство 18 частных школ на 16 тыс.мест (в том числе 3 тыс.дошкольных мест). Сумма инвестиций составит более 50 млрд.тенге.

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