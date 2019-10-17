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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 1 декабря в Казахстане литр бензина подорожает на 10 тенге, - министр нацэкономики РК
ГСМ
ГСМ

CA-NEWS (KZ) -  С 1 декабря 2019 года в Казахстане планируют повысить цену литра бензина на 10 тенге (2 сома; $0,026), сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

Стоимость всех видов бензина вырастет из-за повышения акциза больше чем в два раза, передает informburo.kz.

"Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Это очень мало – в других странах почти половину стоимости бензина составляет акциз. Сейчас предлагается увеличить акциз ещё на 10 тенге с литра. Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путём фискальной функции акцизов", – сказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

Проект постановления о повышении акциза на бензин и дизельное топливо вынесен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА". Предполагается, что документ вступит в силу 1 декабря 2019 года.

В нём Министерство национальной экономики отмечает, что в приграничных регионах россияне заправляются на территории Казахстана дешёвым бензином, что является своего рода субсидированием российской экономики. Аналогичный объём замещаемого российского бензина направляется на экспорт на рынки Европы с уплатой экспортной таможенной пошлины в бюджет РФ, тем самым российская экономика зарабатывает на дешёвом казахстанском бензине, говорится в обосновании вносимых изменений.

Разница в розничных ценах на автозаправочных станциях РК с ценами в РФ составляет около 100 тенге, в Кыргызстане – 70-80 тенге за литр бензина. Дополнительное повышение акциза для нефтеперерабатывающего завода станет ощутимым финансовым обременением для экспортёров нефтепродуктов и недропользователей, говорится в документе.

Вместе с тем влияние роста стоимости бензина (на 10 тенге) на индекс потребительских цен составит 0,35%, говорится в документе.

Обсуждение проекта на портале продлится до 29 октября 2019 года.

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