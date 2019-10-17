ФАО призывает к действиям по развитию возможностей сельских женщин и девочек

CA-NEWS (UZ) - Гендерное равенство пока не достигнуто ни в одной стране мира - гендерное неравенство в Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в сельских районах, по-прежнему является проблемой, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). По данным серии гендерных оценок в странах Европы и Центральной Азии, проведенных ФАО, женщины играют центральную роль в семейных фермерских хозяйствах. В то время как они вносят значительный вклад в экономику в целом и в сельское хозяйство в частности, их работа часто остается непризнанной и менее оплачиваемой; они реже выступают в роли менеджера фермы или лица, принимающего решения; они гораздо чаще заняты в неофициальном и неоплачиваемом труде. Доля домашней работы для сельских женщин в подавляющем большинстве случаев высока по сравнению с мужчинами и городскими женщинами, что ограничивает их возможности в области профессионального образования, профессиональной подготовки и доходной экономической деятельности.

Расширение прав и возможностей сельских женщин является вопросом прав женщин вообще и обязательством, которое одобрили все правительства региона, ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В то же время инвестиции в гендерное равенство имеют экономические и социальные преимущества, что сказывается на общем экономическом росте и процессе искоренении нищеты. Имея в виду этот большой потенциал, ФАО начинает ряд инициатив в Боснии и Герцеговине, Республике Молдова, Сербии и Турции, направленных на повышение продовольственной безопасности и устойчивости источников средств к существованию за счет социально инклюзивного развития сельских районов и расширение прав и возможностей сельских женщин. Благодаря более эффективному доступу к сельскохозяйственной информации, знаниям и другим важнейшим услугам, а также борьбе с гендерными стереотипами и содействию поведенческому изменению, проекты будут способствовать созданию благоприятных условий для экономической деятельности и предпринимательства сельских женщин. В Таджикистане, как и в большинстве стран региона, женщины имеют меньший доступ к мобильности, учреждениям и социальным сетям по сравнению с мужчинами; их потребности часто упускаются из виду. ФАО способствовала расширению прав и возможностей таджикских женщин путем создания возможностей для получения дохода в пчеловодстве. Отобранные для участия в проекте женщины из беднейших домашних хозяйств прошли подготовку, получили ульи и другое необходимое оборудование, а также постоянную поддержку на местах. Общий доход за первый год составил более 640 долларов США на одного участника. Женщины доказали, что пчеловодство не является исключительно мужским полем деятельности, и теперь поддерживают односельчанок, которые тоже хотят заниматься пчеловодством.

В Таджикистане, Турции и Узбекистане инициативы ФАО сосредоточены на предоставлении консультативных услуг в сельских районах. Эти услуги учитывают гендерные аспекты и обеспечивают мужчинам и женщинам, работающим в небольших владениях и на семейных участках, равный доступ к знаниям и инновациям.

Международный день сельских женщин отмечается с 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому годом ранее. В нем признается "важнейшая роль и вклад сельских женщин, включая женщин из числа коренного населения, в укрепление сельскохозяйственного и сельского развития, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

