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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трансплантацию органов иностранцам могут запретить в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане планируют ввести запрет на проведение трансплантологических операций иностранным гражданам, сообщил на презентации проекта кодекса о здоровья народа и системе здравоохранения в Мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Трансплантация органа, будь это почка или печень, это сложная операция, в которую сегодня вовлечены десятки медработников. Соответственно такие операции невозможно провести в подпольных условиях, - объяснил Биртанов.

Он добавил, что при обсуждении вопросов о незаконной трансплантации необходимо четко такие вопросы понимать, так как из-за неинформированности граждане могут думать, что людей воруют и пересаживают органы в подвальных условиях.

- На самом деле есть установленный порядок, которого требует законодательство. В той части, которые касались шумных кейсов по трансплантации, дело в том, что в законодательстве Казахстана предусмотрена возможность трансплантации от живого донора почки в случае возможности биологической совместимости. Это связано с тем, чтобы не ограничивать возможностью пересадки только от близких родственников. К сожалению, в этой части была коллизия, что приезжали иностранцы, иностранный донор и иностранный реципиент. Здесь следствие было в отношении того, была ли продажа или не была продажа. Это уже за пределами возможности медицинских работников, - объяснил министр.

Глава Минздрава заверил, что с точки зрения законодательства все было сделано по закону, так как были необходимые документы, подтверждающие, что это добровольная передача.

Также он отметил, что теперь в профильном ведомстве готовят ряд поправок в несколько законов.

- Вследствие того, что сложно провести грань между добровольной передачей и продажей, тем более все транзакции проходили за рубежом, мы предлагаем запретить трансплантацию на территории Казахстана иностранным гражданам, которые не являются резидентами, не проживают в Казахстане. Может быть, и резко, но прекратить, убрать возможность таких вещей, - заявил Биртанов.

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