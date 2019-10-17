Наследный принц Дубая охотится на дроф-красоток в Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 16:25, 17 октября 2019
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- Обновлено: 16:38, 17 октября 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (UZ) - Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухамед аль-Мактум прибыл в Узбекистан и принял участие в соколиной охоте. Охотничий тур для гостя был организован в Навои. Об этом принц рассказал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
#Uzbekistan Trip#Fazza pic.twitter.com/34jYp9ohgl— قروب فزاع (@groupfazza) 16 октября 2019 г.
Охоту для принца организовали в Навоийской области. Там в 50 км от областной столицы находится центр по разведению и сохранению дроф. Он был создан в 2008 году по инициативе эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. За годы своего существования сотрудники центра выпустили в дикую природу почти 10 тысяч дроф.
Представители королевской семьи и ранее устраивали охоту в Узбекистане. Последний раз подобная поездка проходила в 2015 году.