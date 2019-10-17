Конгресс США призвал президента Таджикистана разрешить проблему Радио Озоди

CA-NEWS (TJ) - Конгресс США направил письмо на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в котором выразил обеспокоенность по поводу поступающих сообщений о преследовании, угрозах и отказе в аккредитации журналистов таджикского бюро РСЕ/РС (Радио Озоди).

В письме, подписанном представителями демократов Адамом Б. Шиффом (Adam B. Schiff) и республиканцев Стивом Чаботом (Steve Chabot), говорится, что Конгресс США, который финансирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода, выступающего за развитие свободной и независимой прессы, обеспокоен продолжающейся ситуацией, которая «может подорвать отношения США и Таджикистана и ударить по имиджу последнего», передает Радио Озоди.

В письме, датированном 9 октября, отмечается, что на сегодняшний день 9 журналистов и сотрудников Радио Озоди отстранены от деятельности из-за отсутствия аккредитации, которая выдается МИД Таджикистана.

Среди них глава душанбинского Бюро, а также журналист, который с 2017 года ждет разрешения со стороны МИД на осуществление профессиональной деятельности. В июне этого года МИД отозвал аккредитацию видеоператора Радио Озоди Баротали Назарова (Барот Юсуфи). Кроме того, говорится в письме, аккредитация еще 9 сотрудников Радио Озоди подходит к концу в ноябре этого года.

В письме сообщается, что службы РСЕ/РС придерживаются международных стандартов журналистики и их миссия состоит в предоставлении правдивой информации своей аудитории.

В конце авторы письма призывают президента Таджикистана оказать содействие в продолжении деятельности Радио Озоди и получении аккредитации сотрудников этого СМИ.

Это не первый случай, когда процесс получения аккредитации вызывает беспокойство. В 2016 году после публикации статьи о новой должности одной из дочерей президента Эмомали Рахмона в министерстве иностранных дел, МИД отозвал аккредитацию шести сотрудников таджикской службы РСЕ/РС.