Члены Совбеза обеспокоены тем, что военная операция Турции в Сирии может привести к освобождению боевиков ИГИЛ

CA-NEWS (CA) - По итогам закрытого заседания по Сирии члены Совбеза ООН выступили с заявлением – они выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в результате проведения Турцией военной операции на северо-востоке страны боевики ИГИЛ и других террористических групп могут оказаться на свободе. Члены Совета также встревожены ухудшением гуманитарной ситуации в этом районе, передает служба новостей ООН.



Сегодняшняя встреча Совбеза за закрытыми дверями прошла по инициативе стран Евросоюза, входящих в состав Совета. Посол Германии Кристоф Хойсген зачитал перед журналистами отдельное заявление от лица представителей ЕС. Он подчеркнул, что члены Евросоюза осудили военную операцию Турции в Сирии и призвали турецкие власти немедленно ее остановить.

«Мы сожалеем о том, что Турция до сих пор так и не откликнулась на подобные призывы со стороны своих союзников. Мы не думаем, что односторонние военные действия Турции помогут ей решить проблемы в сфере безопасности, – сказал Хойсген. – Односторонние военные действия Турции серьезно подрывают стабильность и безопасность во всем регионе, в результате чего приумножаются страдания гражданского населения, растет число переселенцев, нарушен доступ к гуманитарной помощи».

«Турция – ключевой партнер Евросоюза, союзник НАТО и очень важный игрок в сирийском конфликте и в регионе. Мы признаем важную роль Турции как страны, принимающей сирийских беженцев. Мы по-прежнему поддерживаем единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии», – добавил он.

После заседания Совбеза перед журналистами также выступила Посол США при ООН Келли Крафт. Она заявила, что военная операция Турции подрывает усилия по борьбе с ИГИЛ и ставит под удар невинное гражданское население.

«Мы дали Турции понять, что любые действия на северо-востоке Сирии, нарушающие принципы международного права, в том числе – в области прав человека, неприемлемы, – сказала Крафт. – Это касается нападений на курдское население, представителей религиозных меньшинств, включая христиан, и на объекты гражданской инфраструктуры».