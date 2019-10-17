Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС , - Дарига Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - 17 октября состоялась встреча председателя Сената Парламента Казахстана Дариги Назарбаевой с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, сообщает пресс-служба Сената.



Стороны обсудили перспективы совместных проектов в области сельского хозяйства, транзитно-транспортной инфраструктуры, энергетики, фармацевтики, здравоохранения и налаживания туристического потока.

Открывая встречу, Дарига Назарбаева заявила, что Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС и углублению отношений с этой дружественной страной уделяется большое внимание.

Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном. «Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов, связывающих страны Азии с Европой. Поэтому есть возможность рассмотреть Казахстан как платформу реализации проектов с граничащими с нами странами», - отметила Д.Назарбаева.

В свою очередь, Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики высоко оценил уровень казахстанско-чешских отношений, подчеркнул большой потенциал их развития.

Также Радек Вондрачек отметил важность реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между двумя странами в этом направлении.