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  17 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Золотовалютные резервы Узбекистана достигли $27,4 млрд.

CA-NEWS (UZ) -  Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября 2019 года составили $27,4 млрд, сообщила пресс-служба Центробанка.

Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках.

В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов, отметили в пресс-службе финансового регулятора.

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