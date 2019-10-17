Золотовалютные резервы Узбекистана достигли $27,4 млрд.

CA-NEWS (UZ) - Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября 2019 года составили $27,4 млрд, сообщила пресс-служба Центробанка.



Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках.

В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов, отметили в пресс-службе финансового регулятора.