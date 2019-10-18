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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане родственники пациента избили двух врачей скорой помощи

CA-NEWS (UZ) -  Ночью 16 октября на врача и фельдшера станции скорой медицинской помощи города Карши было совершено нападение. В результате избиения фельдшер потерял сознание, а врач получила серьезные телесные повреждения.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Узбекистана, инцидент произошел по адресу: город Карши, улица Депо, дом № 28, куда была вызвана бригада скорой помощи.

По данным Минздрава, машина скорой помощи прибыла на место вызова через восемь минут, но, несмотря на оперативность, женщину-врача и фельдшера в доме встретили оскорблениями.

«Осмотрев больного, медики констатировали его смерть: у человека не было пульса, он не дышал, зрачки не реагировали на свет. Более того, уже началось трупное окоченение. Двое мужчин услышали, что больной мертв, и начали избивать фельдшера, а затем и женщину-врача», – говорится в сообщении.

Водитель «скорой» с помощью одного из знакомых умершего донес фельдшера и врача до машины и отвез их в Каршинский филиал РНЦЭМП.

Туда же родственники покойного доставили его тело. В отделении реанимации подтвердили, что мужчина мертв уже как минимум час.

Администрация филиала проинформировала об этом органы внутренних дел. Покойного увезли на экспертизу. Пострадавшие врач и фельдшер находятся в отделении нейрохирургии.

По официальным данным, в 2018-2019 годах в Узбекистане было зафиксировано более 400 нападений на врачей.

Напомним, что 5 октября этого года в парламент Узбекистана был внесен законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников. В случае его принятия за совершение такого преступления будут применяться меры наказания в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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