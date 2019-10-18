Самолёт «Uzbekistan Airways» совершил экстренную посадку второй раз за два дня

CA-NEWS (UZ) - Самолёт Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в городе Казань.

По данным «Узбекистон хаво йуллари», в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров командир принял решение посадить борт в ближайшем аэропорту - в городе Казань.

Аналогичная ситуация произошла двумя днями ранее.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, самолёт Uzbekistan Airways, следовавший 15 октября из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.

Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары.