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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёт «Uzbekistan Airways» совершил экстренную посадку второй раз за два дня

CA-NEWS (UZ) -  Самолёт Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в городе Казань.

По данным «Узбекистон хаво йуллари», в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров командир принял решение посадить борт в ближайшем аэропорту - в городе Казань.

Аналогичная ситуация произошла двумя днями ранее.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, самолёт Uzbekistan Airways, следовавший 15 октября из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.

Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары.

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