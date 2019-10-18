Монголия не войдет в серый список FATF, - парламент

CA-NEWS (MNG) - Отдел по связям с общественностью и СМИ Великого Государственного Хурала (парламент Монголии) заявил, что ФАТФ(Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) не будет включать Монголию в свой "серый список".

Ранее бурятская пресса АРД и Mongolnow писали, что "Монголия попала в «черный» список ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Соответствующее решение было принято на заседании, проходившем в Париже, заявил член парламента Монголии Содномзундуйн Эрдэнэ".

Но судя по заявлению парламента Монголии, эта угроза исчезла.

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Как заявил Отдел по связям с общественностью и СМИ парламента: "ФАТФ выступит с заявлением о не включении Монголии в серый список. Монголия сделала политическое заявление на высоком уровне, выразила готовность работать с ФАТФ и отметило выполнение их рекомендаций, содержащихся в отчете. Кроме того, продолжают соблюдаться дополнительные рабочие рекомендации".

Официальное заявление и доклад ФАТФ будет сделаны по-парижскому времени в 16:00 часов.

ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.

Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Маршалл Биллингсли.