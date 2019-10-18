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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бюджетники Туркменистана привлечены к сбору хлопка

CA-NEWS (TM) -  В настоящее среди сборщиков хлопка на полях немало сотрудников госучреждений и предприятий, привлекаемых к сельхозработам принудительно.

По информации издания Turkmen.news, на западе страны к сбору хлопка привлечены сотрудники морского порта. "Весь коллектив Туркменбашинского международного морского порта отправляют посменно собирать хлопок на полях севернее города Сердар (старое название Кизыл-Арвата), близ границы с Ахалским велаятом", сообщает издание.

Как сообщается в публикации, «хлопковая смена» длится 10 дней. Питание работники должны брать с собой, а также самостоятельно обеспечивать себя жильем. Бытовых условий в отдаленных местностях нет никаких. В туалет люди ходят прямо на поле.

"Большинство работников предпочитают откупаться от хлопка, заплатив в отдел кадров 300 манатов (около $17 по рыночному курсу). Зарплаты в порту низкие, для многих такая сумма – это больше половины месячного оклада, но поездка на хлопок, питание и проживание обходятся еще дороже, поэтому портовые работники предпочитают отдать деньги и тем самым освободить себя от хлопковой повинности", - сообщает Turkmen.news и приводит историю сотрудника Туркменбашинского международного порта – отца пятерых детей.

"Единственный кормилец в семье, он решил поехать на хлопок сам, так как найти денег, чтобы откупиться, быстро не смог, — сообщил источник. – Вернулся весь черный, худой, искусанный насекомыми, питался, говорит, одним хлебом и водой, а ночевал прямо в поле – жители близлежащих домов отказали в ночлеге без оплаты", сообщает издание.

Балканский велаят, расположенный на западе Туркменистана является единственным регионом, где выращивание хлопка было официально прекращено. В 2014 году по решению правительства на площадях хлопковых полей Балканского велаята постановили выращивать другие сельскохозяйственные культуры, в том числе свеклу.

Издание turkmen.news отмечает, что в Балканском велаяте сеять хлопок полностью не прекращали, а весь собранный там урожай шел в статистику центральной области страны – Ахалского велаята.

Несмотря на международную критику за использование принудительного труда в производстве хлопка, власти Туркменистана не отказываются от практики принудительного труда. Производство хлопка в стране строго контролируется государством, которое в этом году планирует собрать 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка.

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