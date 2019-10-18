США и Турция договорились о приостановке турецкой операции в Сирии на 120 часов

CA-NEWS (CA) - Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон и Анкара договорились о том, что наступление турецких войск на севере Сирии будет приостановлено на 120 часов, передает BBC.

Это необходимо, чтобы дать возможность курдскому ополчению в течение пяти суток при содействии американцев выйти из приграничных районов, которые Турция определила как "зона безопасности".

Майк Пенс, находящийся с официальным визитом в Анкаре, подтвердил, что переговоры американцев с курдами о выводе их отрядов уже начались.

По словам Пенса, достигнута также договоренность о том, что военная операция Турции будет окончательно остановлена, если курды выйдут за отведенное им время из приграничной зоны.

Министр иностранных дел Турции Мелвут Чавушоглу сказал журналистам, что Анкара лишь временно приостанавливает свою операцию. "Она будет остановлена лишь после того, как курдские силы полностью покинут этот район", - сказал он.

Незадолго до этого президент США Трамп сообщил в "Твиттере", что из Турции поступили "отличные новости".

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы между странами и создать там зону безопасности,