Токаев - это не второй Назарбаев, - министр информации Казахстана

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в программе "Открытый диалог", тему двоевластия в стране, которую затронул Нурсултан Назарбаев в ходе своего интервью.

Министр отметил, что вокруг этой темы целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж.

- Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Назарбаева нет и не будет. Все это строго разграничено Конституционными нормами. Во-вторых, Токаев - это не второй Назарбаев, у него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда президент использует новые форматы в своей работе. В-третьих, первый президент сам подчеркнул и Касым-Жомарт Кемелевич тоже это постоянно подтверждает, что он советуется с Назарбаевым по наиболее важным вопросам и это не случайно, все-таки у Нурсултана Абишевича за плечами гигантский опыт управления страной и успешный надо отметить. Сегодня за советами к нему обращаются даже лидеры других государств, я это знаю точно, - заключил Даурен Абаев.

На вопрос почему первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев именно сейчас решил дать своё интервью, министр информации отметил, что в первую очередь это связано с графиком Нурсултана Назарбаева.

- Он постоянно находится в работе. Совет безопасности, Партия Nur Otan, Ассамблея народа Казахстана. Он регулярно участвует в различных мероприятиях, зарубежных поездках. Хотя, я не удивлюсь, если первый президент выжидал момент для большого интервью. Он очень внимательно следит за информационной повесткой, - пояснил Абаев.