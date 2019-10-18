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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первую партию низкообогащённого урана доставили на хранение в Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  Первую партию низкообогащенного урана (НОУ) доставили в банк Международного агентства по атомной энергии в Казахстане, который находится в Усть-Каменогорске, сообщает министерство иностранных дел РК.

Поставщиками материала для банка низкообогащённого урана являются казахстанская компания АО "НАК Казатомпром" и французская компания "Орано-Цикл".

Всего в банке будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, который предназначен для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях.

Этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несёт угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам, отмечает пресс-служба.

Подписание документов между Казахстаном и МАГАТЭ о создании Банк низкобогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ состоялось в августе 2015 года в казахстанской столице в ходе визита Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано. Оно вступило в силу в январе 2017 года.

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