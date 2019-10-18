Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

CA-NEWS (UZ) - Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости 17 октября представитель аэропорта Ташкента.

"Самолёт авиакомпании Nordwind airlines, следующий рейсом N42477 по маршруту Москва - Пхукет в 23.31 (21.31 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина - агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета", - сказал представитель аэропорта.

После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск) добавил представитель аэропорта Ташкента.

Это уже второй инцидент за последние двое суток с самолётом российской авиакомпании, совершившим незапланированную посадку в аэропорту столицы Узбекистана. Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии. Спустя два часа борт вылетел в Москву.