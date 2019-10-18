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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Турция намерены развивать мультимодальные перевозки из Китая через Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан и Турция намерены совместно развивать мультимодальные перевозки из Китая через Кыргызтан. Об этом говорится в материалах Евразийского банка развития.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и «Турецкие государственные железные дороги» достигли договоренности о сотрудничестве в сфере грузоперевозок. На встрече руководители компаний «Турецкие государственные железные дороги», «Урта Осие Транс» и Silk Road International обсудили вопросы налаживания мультимодальных грузоперевозок по маршруту Турция—Грузия—Азербайджан—Туркменистан—Узбекистан—Кыргызстан—Китай.

Стороны отметили важность принятия комплексных мер по развитию международной транспортной системы, что окажет значительное влияние на рост экономик данных государств.

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