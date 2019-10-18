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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане введен в строй цементный завод стоимостью $144 млн

CA-NEWS (UZ) -  В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области построен новый цементный завод. Иностранным предприятием «Сурхонцементинвест» установлено современное оборудование из Германии, Австрии, России и Китая, сообщила пресс-служба президента.

Общая стоимость проекта составляет почти 144 миллиона долларов, завершен его первый этап. После выхода на полную мощность завод будет производить 1,1 миллиона тонн и экспортировать 750 тысяч тонн цемента в год, примет на работу 1125 человек.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия.

- У Сурхандарьинской области огромные экономические возможности. Здесь много подземных богатств, имеются почти все элементы таблицы Менделеева. Мы должны эффективно воспользоваться этим на благо нашего народа, - сказал Президент.

В дальнейшем на заводе планируется организовать выпуск сухих строительных смесей, гидратированной извести, железобетонной продукции с привлечением более 12 миллионов долларов инвестиций.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию промышленности, малого бизнеса и частного предпринимательства в области, улучшению систем питьевого водоснабжения и канализации, расширению производства и экспорта стройматериалов.

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