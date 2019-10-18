Что тормозит развитие туризма в Таджикистане? - Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) - Дороговизна авиабилетов и нехватка прямых рейсов в Таджикистан, отсутствие гостиниц и санитарных условий в отдаленных районах являются основными препятствиями на пути развития туризма в Таджикистане, говорится в исследовании представительства Всемирного банка в РТ.

Сурат Тоймастов, глава туркомпании «Сафари Помир», рассказал Радио Озоди, что участвовал в опросе Всемирного банка, и согласен с его выводами. По его словам, он работает в туристической индустрии с 1989 года и непонаслышке знаком со всеми проблемами.

«Мы обнаружили, что авиабилеты в Таджикистан по сравнению с билетами в соседние Кыргызстан и Казахстан дороже на 40-45%. Кроме того, практически нет полетов в Бадахшан, который является излюбленным местом для иностранных туристов, а ведь им очень интересно наблюдать за вершинами Памира с высоты полета», - говорит собеседник.

Андреа Далл’Олио, эксперт Всемирного банка и один из авторов исследования, говорит, что действительно проблемы с рейсами в Таджикистан и в частности в Бадахшан являются препятствием для развития туризма. Тем не менее, признается собеседник, за последние два года наблюдается значительное увеличение числа иностранных туристов в Таджикистан.

По его словам, то, что в Душанбе построены современные гостиницы – это, конечно, хорошо, но за пределами столицы туристам предлагается переночевать в частных домах. Еще одно важное препятствие, устранение которого в разы увеличит наплыв иностранцев, это отсутствие санитарных условий, особенно современных туалетов.

По словам эксперта ВБ, для иностранных туристов является экзотикой жить в домах местных жителей, где они знакомятся с таджикскими традициями и обычаями, но их не устраивает проблема с санитарно-гигиеническими условиями.

Нуъмон Абдугаффорзода, председатель Комитета по туризму Таджикистана, также присутствовавший на презентации исследования, сказал, что это исследование будет способствовать дальнейшему развитию туристической отрасли в Таджикистане. По его словам, за 9 месяцев этого года Таджикистан посетили около 1 млн иностранных туристов из 140 стран мира.

Глава комитета по туризму отметил, что Таджикистан упростил визовый режим с более чем 110 странами мира, а с 10 государствами установлены безвизовые поездки. По его словам, на сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения числа туристов из стран СНГ, Европы и США.

Тем временем Татьяна Сегал, ведущий специалист Всемирного банка, сообщила, что недавно этот международный финансовый институт выделил 30 млн долларов на развитие сельских районов, из которых около 5 млн будет использовано для расширения туристической зоны в четырех приграничных районах Хатлонской области и 3 районах ГБАО.

По ее словам, помимо создания благоприятных условий для пребывания иностранных туристов, также будет развита сфера обслуживания туристов, включая создание точек питания и производство национальных сувениров.