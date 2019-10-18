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  18 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане люди встают в очередь за продуктами в 4 утра

CA-NEWS (TM) -  В госмагазинах Ашхабада по-прежнему не хватает яиц и растительного масла. Последние четыре дня яиц нет в продаже в расположенном на рынке «Берекетли госмагазине». Несмотря на это, люди с 4 часов утра по привычке занимают очередь. Когда были яйца, их продажа по фиксированным ценам начиналась в 6 часов утра, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В магазине «Каракум» (бывший магазин «Богатырь»), расположенном в 30 микрорайоне, определенного времени доставки дефицитных продуктов, яиц и растительного масла, нет. Их привозят в промежутке с 17:00 до 22:00. Занимать очередь люди начинают с 15:00.

Один из покупателей рассказал, что яйца в этом магазине продают по 10 штук на руки. Растительного масла на прилавках нет. Но если начать скандалить, продавец может вынести литровую бутылку подсолнечного масла за 9 манатов.

— Ранее мы не покупали подсолнечное масло, считая его дорогим. Но хлопкового масла «Ахал» в продаже нет, — сообщил мужчина. Неделю назад стало известно, что Ахалский маслозавод возобновил работу, но его продукция пока на рынках не появилась.

В госмагазинах яйца стоят по 0,45 маната за штуку, в частных магазинах яйца из объединения «Guş toplumy» продают по 1 манату (20 кырг.сом), а литровую бутылку подсолнечного масла – по 13-14 манатов. Домашние яйца продают на рынках по 1,50 маната за штуку.

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